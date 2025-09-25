Im japanischen Motegi richten sich alle Augen einmal mehr auf Marc Márquez, denn der Spanier könnte sich am Sonntag vorzeitig zum Weltmeister krönen. Alle Startzeiten von Trainings, Qualifyings, Sprint und Rennen.

Dominator Marc Márquez peilt in Japan seinen 7. WM-Titel an. Foto: LAT Images

Darum gehts Marc Márquez könnte in Japan vorzeitig Weltmeister werden

Márquez strebt seinen 100. Sieg in allen Motorradklassen an

182 Punkte Vorsprung auf Bruder Alex in der WM-Wertung

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

MotoGP-Programm in Japan

Tag Kategorie Startzeit Freitag, 26. September 1. freies Training 3.45 Uhr Freitag, 26. September Training 8 Uhr Samstag, 27. September 2. freies Training 3.10 Uhr Samstag, 27. September Qualifying 1 3.50 Uhr Samstag, 27. September Qualifying 2 4.15 Uhr Samstag, 27. September Sprint 8 Uhr Sonntag, 28. September Rennen 7 Uhr

Ist es in Japan endlich so weit? WM-Dominator Marc Márquez könnte sich diesen Sonntag bei dann noch fünf ausstehenden Rennwochenenden frühzeitig zum Weltmeister krönen. Dass er den Titel gewinnen wird, ist unbestritten. Zu dominant die bisherigen Leistungen in dieser Saison, zu gross der Vorsprung von 182 Punkten auf Bruder Alex auf Rang 2.

Welchen Rang der elffache Saisonsieger für seinen siebten MotoGP-Titel und den neunten insgesamt benötigt, hängt vom Sprint vom Samstag ab (8 Uhr Schweizer Zeit). Gross mit Rechnereien herumschlagen dürfte sich Márquez jedoch nicht. Denn fährt er so wie im bisherigen Verlauf dieser Saison, sind diese auch gar nicht nötig. Besonderes Detail: Im japanischen Motegi gewann er bereits dreimal die WM. Gleichzeitig wäre es sein 100. Sieg in allen gefahrenen Motorradklassen (MotoGP, Moto2 und 125 ccm).

Und noch ein Detail: Mit neun WM-Titeln zieht der Spanier mit seinem einstigen Rivalen Valentino Rossi gleich. Vom Rekord von Giacomo Agostini mit dessen 15 WM-Titeln ist aber auch Marquez noch ein ganzes Stück entfernt.

Rennstart in Moto2 und Moto3 verkommt zum Nachtprogramm

Tag Kategorie Startzeit Freitag, 26. September 1. freies Training Moto3 2 Uhr Freitag, 26. September 1. freies Training Moto2 2.50 Uhr Freitag, 26. September Training Moto3 6.15 Uhr Freitag, 26. September Training Moto2 7.05 Uhr Samstag, 27. September 2. freies Training Moto3 1.40 Uhr Samstag, 27. September 2. freies Training Moto2 2.25 Uhr Samstag, 27. September Qualifying 1 Moto3 5.45 Uhr Samstag, 27. September Qualifying 2 Moto3 6.10 Uhr Samstag, 27. September Qualifying 1 Moto2 6.40 Uhr Samstag, 27. September Qualifying 2 Moto2 7.05 Uhr Sonntag, 28. September Rennen Moto3 4 Uhr Sonntag, 28. September Rennen Moto2 5.15 Uhr

Sieben Stunden Zeitunterschied liegen zwischen der Schweiz und Motegi, weshalb Moto2- und Moto3-Fans in der Nacht auf Sonntag besonders früh aufstehen müssen, um sich die Rennen anzuschauen. Um 4 Uhr in der Früh erfolgt der Startschuss für jene Klasse, in der auch Noah Dettwiler am Start ist. Der GP in der Moto2 gibts ab 5.15 Uhr.