Francesco Bagnaia gewinnt beim Grand Prix der Niederlande nach dem Sprint- auch das Hauptrennen. Der aus der Pole-Position gestartete MotoGP-Weltmeister feiert in Assen einen Start-Ziel-Sieg.

Titelverteidiger Bagnaia reiht Sieg an Sieg

MotoGP in Assen

Bagnaia holt sich seinen 33. GP-Sieg, den 23. in der Königsklasse, mit 3,7 Sekunden Vorsprung vor dem Spanier Jorge Martin. Als Dritter sorgt Bagnaias italienischer Landsmann Enea Bastianini für ein reines Ducati-Podest.

Im WM-Klassement nähert sich Bagnaia dem Leader weiter an, Martins Vorsprung auf den Titelverteidiger beträgt nur noch zehn Punkte.

Dettwiler verpasst Top 20

In der Moto3-Klasse belegte Noah Dettwiler mit 48 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Spanier Ivan Ortola den 23. Rang. Eine Top-15-Platzierung verpasste der 19-jährige Basler, der im Rennen eine vom Qualifying herrührende «Long-Lap»-Strafe absolvieren musste, um mehr als 20 Sekunden. Bislang hat Dettwiler in acht Saisonrennen einmal gepunktet. Das war Mitte April in Austin, Texas, als 14.