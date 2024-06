Bagnaia gewinnt Sprintrennen in Assen souverän

Bagnaia gewinnt Sprintrennen in Assen souverän

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/2 Francesco Bagnaia gewinnt den Sprint in Assen.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Francesco Bagnaia (27) ist auch beim GP in Holland nicht zu bezwingen. Der zweifache MotoGP-Titelverteidiger aus Italien gewinnt in Assen von der Pole-Position den Sprint mit gut zwei Sekunden Vorsprung vor dem spanischen WM-Leader Jorge Martin (26). Hinter dem Ducati-Duo wird der spanische Aprilia-Fahrer Maverick Viñales (29) Dritter.

Im WM-Zwischenklassement verkürzt Bagnaia, der zuletzt beim Heim-GP in Mugello sowohl den Sprint wie das Hauptrennen gewonnen hatte, den Rückstand auf Martin um drei auf 15 Punkte. Gesamt-Dritter mit 44 Punkten Rückstand ist der Spanier Marc Marquez (31), der in Assen schon in Runde 2 selbstverschuldet stürzte.

Bagnaia wird am Sonntag auch den Grand Prix (Start um 14 Uhr), der über 26 Runden und damit doppelt so lange wie der Sprint führen wird, von der Pole-Position in Angriff nehmen.