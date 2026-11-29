Drama in der Moto2! Innerhalb des Saisonfinals wechselt der WM-Titel mehrfach den virtuellen Besitzer – mit dem besseren Ende für den Spanier Manuel Gonzalez.

Darum gehts Manuel Gonzalez wird in Valencia als Fünfter Moto2-Weltmeister

Er schlägt Izan Guevara um 2,5 Punkte; Senna Agius gewinnt

Veijer überholt Guevara; Lüthi sieht Gonzalez reif für MotoGP

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Was für ein Krimi. Bis zur allerletzten Kurve des letzten Rennens ist nicht klar, wer Moto2-Weltmeister wird. Im letzten und alles entscheidenden Moto2-Lauf der Saison in Valencia sichert sich Tom-Lüthi-Schützling Manuel Gonzalez (24) nach einem nervenaufreibenden Final den Weltmeistertitel. Während Senna Agius (Aus, 21) das Rennen für sich entscheidet, reicht Gonzalez ein fünfter Platz, um sich gegen seinen Titelrivalen Izan Guevara (22) durchzusetzen.

Schon vor dem Start war klar, dass das Rennen äusserst brisant werden würde: Gonzalez ging mit nur 4,5 Punkten Vorsprung auf Landsmann Guevara in den Showdown. Die Ausgangslage: Gonzalez muss nach einem missglückten Qualifying von der zehnten Position ins Rennen gehen, während Guevara von Platz drei startet.

Bis zur letzten Runde alles offen

Bereits in der ersten Runde sorgen mehrere Stürze für Chaos im Feld, wodurch Gonzalez rasch auf den vierten Rang vorrückt. Danach wechselt die Führung im Titel-Thriller mehrfach, und der WM-Kampf kippt sogar zwischenzeitlich zugunsten von Guevara, als dieser sich auf dem dritten Platz behauptet, während sein Rivale einen Platz verliert.

Doch als Collin Veijer (21) an Guevara vorbeizieht, wendet sich das Blatt erneut. Das Ergebnis bleibt bis in die letzte Runde offen, doch Guevara schafft es nicht mehr, sich den nötigen Platz zurückzuholen und mit 0,5 Punkten Vorsprung den Titel zu holen. Am Ende holt Gonzalez den Titel – Vorsprung 2,5 Punkte. «Ich bin fix und fertig!», sagt Tom Lüthi, der Gonzalez und auch Rennsieger Agius im deutschen Intact-Rennstall als Fahrer-Mentor das ganze Jahr intensiv betreute.

Den für Moto2-Weltmeister oft zusätzlichen Bonus eines Aufstiegs in die MotoGP kriegt Gonzalez aber nicht, während Guevara längst für die Königsklasse 2027 unterschrieben hat. Nicht zuletzt, weil der Madrilene letztes Jahr und eben auch 2026 beinahe einen komfortablen Vorsprung in der WM verspielt hat.