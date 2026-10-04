Marc Márquez gewinnt nach dem Sprint auch den GP in Japan und setzt WM-Leader Jorge Martin unter Druck.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Am Samstag gewinnt Marc Márquez (33) den Sprint in Japan, am Sonntag legt der Spanier im GP gleich nach. Mit dem perfekten Wochenende macht der Spanier definitiv Druck auf Jorge Martin (28), den Führenden im Gesamtklassement.

Martin startet im Rennen wie schon im Sprint von der Pole, kann seine Position diesmal aber in der ersten Runde verteidigen. Erst knapp vor Rennhälfte, in Runde 11 von 24, setzt Márquez überlegt zum Überholen an – mit Erfolg. Bereits mehrere Runden fährt Márquez am Hinterrad Martins und wartet auf den richtigen Moment.

Márquez lässt sich den Sieg nicht mehr nehmen

Der Konter gelingt Martin nicht und der Weltmeister bringt den Sieg am Ende mit mehr als einer Sekunde Vorsprung ins Ziel. Das Podest komplettiert Marco Bezzecchi (27). Der italienische Teamkollege von Martin verliert damit dennoch wichtige Punkte auf das führende Duo der WM-Wertung.

Obwohl Márquez zwei Punkte auf Martin gutmacht, hat dieser im Rennen um den WM-Titel weiterhin die Nase vorn – allerdings nur noch knapp. Für die Fahrer der Königsklasse geht es bereits nächstes Wochenende beim Grossen Preis von Indonesien weiter.