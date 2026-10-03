Marc Márquez gewinnt den MotoGP-Sprint in Japan und verkürzt seinen Rückstand auf Jorge Martín auf sieben Punkte. Überschattet wird das Rennen von einem heftigen Crash.

Lynn Piubel

Marc Márquez (33) erwischt beim Sprint von Japan auf dem Twin Ring Motegi den perfekten Start. Der Ducati-Pilot zieht in der ersten Kurve an Polesetter Jorge Martín (28) vorbei und übernimmt die Führung. Diese gibt er bis ins Ziel nicht mehr ab. Nach zwölf Runden feiert Márquez seinen 22. Sprint-Sieg in der MotoGP.

Doch das spektakuläre Rennen wird früh von einem heftigen Unfall überschattet. Pedro Acosta (22), Alex Márquez (30) und Fabio Di Giannantonio (27) geraten in der Anfangsphase aneinander und stürzen. Acosta war von einem Platz in der ersten Startreihe ins Rennen gegangen. Di Giannantonio hat von den drei Fahrern die meisten Schäden abbekommen. Die Schmerzen in der Hüfte und den Rippen seien aber unbedenklich.

Ein Rennen zum Vergessen

«Leider bin ich gestürzt und habe zwei andere Fahrer mit ins Aus gerissen, was mich am meisten ärgert. So läuft es im Rennsport manchmal, aber es tut weh, wenn so etwas passiert. Wir müssen weitermachen und unsere Lehren daraus ziehen», sagt Alex Márquez. Er habe für das nächste Rennen eine doppelte Long-Lap-Strafe bekommen. «Diese ist absolut gerechtfertigt», ergänzt der Spanier.

Auch an der Spitze gibt es Spannungen: Martín kommt zunächst als Zweiter ins Ziel, wird wegen Track Limits jedoch um einen Platz zurückversetzt. Dadurch rückt Diogo Moreira (22) auf Rang zwei vor. Für den Honda-Piloten ist es das erste Sprint-Podium seiner MotoGP-Karriere und zugleich das erste Sprint-Podium eines Brasilianers.

Martín muss sich mit Rang drei begnügen, er verliert damit fünf Punkte auf Márquez. In der WM-Wertung führt der Aprilia-Pilot vor dem GP am Sonntag mit 313 Punkten vor Márquez mit 306.