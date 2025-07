Marc Marquez gewinnt Tschechien-Sprint überlegen

Marc Marquez gewinnt in Brünn den Sprint beim Grand Prix von Tschechien. Der Spanier siegt im zwölften Sprint der Saison zum elften Mal.

1/4 Marc Marquez gewinnt den Sprint beim Grand Prix von Tschechien überlegen. Foto: FILIP SINGER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der WM-Leader aus Spanien hat somit am Sonntag die Chance, zum fünften Mal in Folge beide Rennen am einem Wochenende zu gewinnen.

Der Spanier hatte, wie auch sein Ducati-Teamkollege Francesco Bagnaia, Probleme mit dem Reifendruck. Beide Fahrer mussten daher zur Rennmitte langsamer fahren und Konkurrenten vorbeiziehen lassen, um den Druck wieder zu erhöhen, der unter das vorgeschriebene Minimum zu fallen drohte.

In der MotoGP müssen Fahrer einen vorgeschriebenen Mindestluftdruck im Vorderreifen einhalten. Werden die 1,8 bar während 60 Prozent der Renndistanz unterschritten, drohen Zeitstrafen. Wenn ein Fahrer an der Spitze fährt, senkt sich der Druck wegen der Kühlung, im Windschatten steigt wegen der Erwärmung der Druck wieder an.

Marc Marquez hatte die Sache im Griff und setzte sich erst in der vorletzten Runde wieder an die Spitze, aber der Italiener Bagnaia wurde nur Siebter, obwohl er von der Pole-Position gestartet war. Die Plätze 2 und 3 holten sich die KTM-Fahrer von Pedro Acosta und Enea Bastianini.