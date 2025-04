Marc Marquez gewinnt im fünften Sprint zum fünften Mal

Die Dinge wiederholen sich in der MotoGP. Marc Marquez gewinnt auch den fünften Sprint in der MotoGP-WM.

Marc Marquez unterwegs zum nächsten Sprintsieg auf seiner Ducati. Foto: JOSE MANUEL VIDAL

Darum gehts Marc Marquez gewinnt Grand Prix von Spanien vor Bruder Alex

Es ist der fünfte Sieg im fünften Sprint-Rennen der Saison

Marquez führt Gesamtwertung mit 20 Punkten Vorsprung vor seinem Bruder an

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der sechsfache spanische Weltmeister Marc Marquez setzt sich am Grand Prix von Spanien in Jerez vor seinem Bruder Alex Marquez und dem italienischen Ducati-Teamkollegen Francesco Bagnaia durch. Der aus der Pole-Position gestartete Franzose Fabio Quartararo stürzt.

Damit setzt Marc Marquez seinen nahezu perfekten Saisonstart fort. Vor dem Hauptrennen am Sonntag liegt der 32-jährige Katalane in der Gesamtwertung nun 20 respektive 31 Punkte vor seinem Bruder und Bagnaia.

Quartararo, der sich am späten Vormittag überraschend seine erste Pole-Position seit über drei Jahren gesichert hat, behält in der ersten Kurve die Führung, stürzt jedoch, als Marquez ihn in der zweiten von zwölf Runden überholt.

In der Moto3 reiht sich der Solothurner Noah Dettwiler im Qualifying für das Rennen vom Sonntag knapp zweieinhalb Sekunden hinter dem Spanier José Antonio Rueda im 18. Rang ein.