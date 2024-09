1/4 Marc Marquez gewinnt nach über 1000 Tagen wieder mal ein MotoGP-Rennen.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Diese ellenlange Durststrecke endet auf triumphale Weise! Der spanische MotoGP-Star Marc Marquez (31) feiert in Alcañiz den ersten GP-Sieg nach 1043 Tagen. Er triumphiert vor seinen Landsleuten Jorge Martin und Pedro Acosta.

Marc Marquez ist sechsfacher Weltmeister in der Königsklasse, jedoch hat er auch wegen eines am 19. Juli 2020 erlittenen komplizierten Bruchs im rechten Oberarm keine einfache Zeit hinter sich. Weil sich Ex-Arbeitgeber Honda immer weniger konkurrenzfähig gegenüber den anderen Herstellern zeigte, wechselte er auf diese Saison hin zu Ducati, und zwar ins Kundenteam Gresini.

Nun blickt Marc Marquez auf ein perfektes Wochenende zurück. Am Samstag entschied er das Sprintrennen zu seinen Gunsten, nun doppelte am Sonntag nach. Es waren für den 31-Jährigen die ersten Siege seit dem Wechsel, dementsprechend gross war die Freude. Letztmals hatte er am 24. Oktober 2021 in Misano einen Grand Prix gewonnen.

Marc Marquez war im GP von Aragonien eine Klasse für sich, distanzierte Jorge Martin um beinahe fünf Sekunden. Für Aufregung sorgte ein Manöver von Bruder Alex Marquez, der mit Weltmeister Francesco Bagnaia kollidierte. Bagnaia musste daraufhin untersucht werden, er wurde beim Sturz unter dem Motorrad eingeklemmt. Glücklicherweise scheint sich der 27-jährige Italiener keine ernsthaften Verletzungen zugezogen zu haben.

Bagnaia, der am Samstag mit dem 9. Platz im Sprintrennen die Führung in der Gesamtwertung an Martin verloren hatte, liegt nach dem Nuller nun 23 Punkte hinter dem Spanier. Er ist am kommenden Wochenende in Misano also gefordert.

Rang 17 für Noah Dettwiler

In der Moto3 erreichte Noah Dettwiler den 17. Platz. Besser war der 19-jährige Solothurner, der seine erste Saison in dieser Kategorie bestreitet, einzig Mitte April in Austin klassiert. In den USA holte er als 14. seine bisher einzigen zwei WM-Punkte.

Werbung

Den Sieg sicherte sich der wie Dettwiler auf einer KTM fahrende Spanier José Antonio Rueda, der seinen ersten Grand-Prix-Sieg feierte. WM-Leader ist weiterhin der Kolumbianer David Alonso, der in Alcañiz Vierter wurde.