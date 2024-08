Marc Marquez gewinnt den Sprint in Aragonien. Es ist nach dem Markenwechsel der erste Sieg für den Spanier.

Premiere für Marc Marquez: Er gewinnt erstmals eine Sprintwertung in der MotoGP.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Marc Marquez gewinnt zum ersten Mal ein Sprintrennen in der MotoGP-Weltmeisterschaft. Der Spanier siegt im Rahmen des Grand Prix von Aragonien überlegen.

Die Basis für seine Premiere hat Marquez mit der Eroberung der Pole-Position gelegt. Schon im Qualifying ist der sechsfache MotoGP-Weltmeister eine Klasse für sich gewesen.

Die Sprintprüfung gewinnt Marquez mit fast drei Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann und Markenkollegen Jorge Martin. Es ist sein erster Sieg überhaupt seit seinem auf diese Saison vollzogenen Markenwechsel von Honda zu Ducati. Dritter wurde Pedro Acosta, ein weiterer Spanier, auf einer KTM.

Bagnaia gibt WM-Führung ab

Rang 2 und die neun dafür gutgeschriebenen Punkte reichen Martin, um wieder die Führung in der WM-Gesamtwertung zu übernehmen. Der bisherige Spitzenreiter Francesco Bagnaia, der bisher 5 Punkte mehr auf dem Konto hat, kommt auf dem Rundkurs in Alcañiz in der Prüfung über die halbe Grand-Prix-Distanz überhaupt nicht zurecht. Der Titelverteidiger aus Italien, auch er ein Ducati-Fahrer, musste sich mit Rang 9 bescheiden, der ihm gerade noch einen Punkt einbrachte.