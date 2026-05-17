Beim MotoGP-Rennen in Barcelona kam es gleich zu zwei Rennunterbrechungen aufgrund von Stürzen. Am heftigsten erwischte es dabei Alex Marquez.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Alex Marquez ist beim MotoGP-Rennen in Barcelona schwer gestürzt. Der Spanier kam auf seiner Ducati in der zwölften Runde zu Fall, woraufhin die Rote Flagge geschwenkt und das Rennen unterbrochen wurde. Laut Rennleitung ist Marquez bei Bewusstsein, wird aber mit der Ambulanz ins Spital gefahren.

Auslöser des Unfalls war ein technisches Problem bei Pedro Acosta, der plötzlich langsamer wurde. Landsmann Marquez konnte direkt dahinter zwar noch ausweichen, kam jedoch mit hoher Geschwindigkeit auf die Wiese und dann ins Kies, wo er stürzte. Sein Bike zerschellte im Anschluss an der Streckenmauer. Von den Trümmerteilen wurde auch Fabio Di Giannantonio getroffen, der ebenfalls stürzte, allerdings nicht ganz so heftig wie Marquez.

Rund eine halbe Stunde nach dem Unfall wurde das Rennen bei noch 13 verbleibenden Runden wieder aufgenommen. Beim Restart kamen mit Johann Zarco, Francesco Bagnaia und Luca Marini aber drei weitere Fahrer zu Fall, wieder wurde die Rote Flagge geschwenkt. Laut Rennleitung sind aber auch sie alle bei Bewusstsein.