1/2 Marc Marquez gewinnt das Sprintrennen in Mugello. Foto: AFP

Auch im neunten Sprintrennen in der MotoGP-Klasse in dieser Saison feiern die Marquez-Brüder Marc (32) und Alex (29) einen Doppelsieg, wobei ersterer zum achten Mal gewinnt. Der Einheimische Francesco Bagnaia (28) komplettiert im italienischen Mugello das Podest.

Marc Marquez siegt trotz eines missglückten Starts. Zu Beginn der vierten Runde übernimmt der achtfache Weltmeister die Führung, das Ziel erreicht er 1,441 Sekunden vor seinem Bruder.

Am Morgen hat sich der 32-jährige vor Bagnaia seine 100. Pole-Position gesichert, die 78. in der MotoGP. Bagnaia entschied am Grand Prix von Italien die letzten drei Rennen in der Königsklasse zu seinen Gunsten.

Die WM-Wertung führt Marc Marquez nun 35 Punkte vor seinem Bruder an. Bagnaia hat bereits einen Rückstand von 98 Punkten. Der letzte WM-Titel des Spaniers liegt sechs Jahre zurück.