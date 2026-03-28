Roger Benoit Formel-1-Experte

Der Applaus der grossen Sportwelt nach Maranello war verdient. Im fernen Suzuka wurde am 8. Oktober 2000 Formel-1-Geschichte geschrieben: Michael Schumacher hatte im Ferrari – nach einem heldenhaften Duell gegen Mika Häkkinen (McLaren) mit dem Sieg in Japan (1,8 Sekunden vor dem Finnen) – endlich den roten Fluch besiegt. 21 Jahre nach dem Südafrikaner Jody Scheckter eroberte Ferrari wieder einen WM-Titel. Auch in den nächsten vier Jahren liess sich der Deutsche am Ende immer als Champion feiern. An jenem goldenen Sonntag in Suzuka kamen die beiden Sauber auf die Plätze 10 (Salo) und 11 (Diniz). Aber damals erhielten nur die ersten sechs Punkte – und während der Rennen konnte noch getankt werden! Jetzt wartet Ferrari seit 2007 (Räikkönen) und 2008 (Team) auf den nächsten weltweiten Applaus. Es wird wohl erneut 21 oder mehr Jahre dauern.

Suzuka, 14 Jahre später. Es war der 5. Oktober 2014. Über der schwierigsten Strecke der Welt war im Rennen die Regenhölle ausgebrochen. Warum der GP nicht abgebrochen wurde, bleibt ein Rätsel. Und so kam es zur Katastrophe. Sutil hatte den Sauber in der 41. von 53 geplanten Runden aus der Kontrolle verloren, knallte in die Leitplanken. Sofort tauchte ein Bagger zur Bergung auf. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Auf der Piste kämpften Ericsson (Caterham) und Bianchi (Marussia) wie zwei Verrückte um den 17. Platz, wurden von ihren Teams noch angefeuert! Da flog Bianchi in der Sutil-Kurve von der Piste und verschob den Bagger mit 165 km/h um zwei Meter. Der Franzose erlag neun Monate später in Nizza den schweren Kopfverletzungen. Seit dem Imola- Drama 1994 mit Ratzenberger/Senna waren F1-Todesfälle ausgeblieben