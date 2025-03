Schon in der zweiten Runde Youtube-Superstar setzt Formel-E-Auto an die Wand

Bei einer Testsession in der Formel E sitzen gleich mehrere Promis am Steuer der Boliden. Youtube-Megastar MrBeast steuert den Cupra Kira und setzt diesen schon in der zweiten Runde in die Leitplanke. Ein grosser Schaden entsteht dabei jedoch nicht.

Publiziert: 12:22 Uhr