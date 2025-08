Irrwitzige Fan-Botschaft Plötzlich fliegen lauter Koffer aufs Feld

Zalgiris Vilnius ist in der Qualifikation für die Conference League gescheitert und in der litauischen Liga nur auf Platz 7. Die Fans haben genug und zeigen dem Trainer, was sie von ihm halten.

Publiziert: 06:04 Uhr