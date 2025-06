Edoardo Mortara und Nico Müller fahren beim Rennen der Formel E in Jakarta auf die Plätze zwei und drei. Die Schweizer müssen sich einzig Überraschungssieger Dan Ticktum geschlagen geben. Buemi verpasst das Podium wegen einer Zeitstrafe.

Formel E in Jakarta

Edoardo Mortara vom Team Mahindra verpasst in Jakarta nur knapp den Sieg. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Zwei Schweizer überzeugen beim Formel-E-Rennen in Jakarta (Indonesien). Edoardo Mortara und Nico Müller werden ZWeiter und Dritter.

In einem verrückten Rennen über 38 Runden mit vielen Zwischenfällen und entsprechenden Safety-Car-Phasen beweist Überraschungssieger Ticktum die besten Nerven. Der Brite von Cupra Kiro verteidigt in den letzten Runden den Vorsprung vor Mortara und feiert seinen ersten Sieg.

Mortara seinerseits verpasst den siebten Triumph in der Formel E, der ihn mit 38 Jahren zum ältesten Sieger gemacht hätte. Für den Genfer von Mahindra Racing ist es der 14. Podestplatz in dieser Rennkategorie.

Überraschend ebenfalls auf das Podest fährt Nico Müller. Der 33-Jährige von Andretti kämpft sich von Startplatz 13 nach vorne und feiert seinen zweiten Karriere-Podestplatz. Müller profitiert dabei von einer Zeitstrafe gegen Sébastien Buemi. Der dritte Schweizer Fahrer landet eigentlich auf Platz drei, fällt durch die Fünf-Sekunden-Strafe aufgrund einer Kollision aber auf den achten Platz zurück.

Oliver Rowland, der Führende in der Gesamtwertung, kommt nicht über Rang 10 hinaus. Nach zuletzt drei Doppelrennen in Monaco, Tokio und Schanghai stand in Jakarta nur ein Rennen auf dem Programm.