Darum gehts
- Sébastien Buemi gewinnt mit Toyota das Sechs-Stunden-Rennen in Fuji, Japan
- Toyota siegt nach 203 Runden mit nur 591 Tausendsteln Vorsprung
- Sechster WM-Lauf: Toyota übernimmt Fahrerwertung und baut Herstellerführung aus
Sébastien Buemi (37) feiert mit Toyota einen wichtigen Sieg in der Langstrecken-WM. Der Waadtländer gewinnt gemeinsam mit Brendon Hartley (36) und Ryo Hirakawa (32) das Sechs-Stunden-Rennen in Japan.
Nach 203 Runden entscheidet Toyota das Rennen mit nur 591 Tausendsteln Vorsprung auf Alpine für sich. BMW komplettiert das Podest auf Rang drei.
Safety-Car-Phase geschickt genutzt
Lange sieht es nicht nach einem Toyota-Triumph aus. Eine Stunde vor dem Ende liegt der Bolide von Buemi, Hartley und Hirakawa nur auf Rang sechs. Dann sorgt ein Unfall von McLaren-Fahrer Finn Gehrsitz für eine Safety-Car-Phase. Toyota nutzt diese geschickt: Hirakawa kommt für einen kurzen Tankstopp an die Box und kehrt vor Alpine auf die Strecke zurück. In der Schlussphase macht Alpine nochmals Druck, findet aber keinen Weg mehr am Toyota vorbei.
Für Toyota ist es der zweite Saisonsieg nach dem Auftakterfolg in Imola (It). Das Rennen in Fuji war das sechste von insgesamt acht WM-Rennen. Dank des Erfolgs übernimmt das Trio Buemi, Hartley und Hirakawa auch die Führung in der Fahrerwertung. In der Herstellerwertung baut Toyota seinen Vorsprung auf BMW aus.
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