Am Sonntagabend (20.05 Uhr) werden an den Sports Awards die besten Schweizer Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2025 gekürt. Ursprünglich Anfang des Jahres geplant, wurde die Verleihung aufgrund der Brandkatastrophe in Crans Montana VS auf Ende März verlegt.
Geht es nach der Blick-Leserschaft, geht es allen voran in der Kategorie Sportler des Jahres sehr eng zu. Von rund 15'000 Teilnehmenden bei der Umfrage sehen 39 Prozent Marco Odermatt, seinerseits Super-G-Weltmeister und Gesamtweltcupsieger, vorne. Nur drei Prozent weniger Stimmen erhält Teamkollege Franjo von Allmen, der sich in der Abfahrt den WM-Titel sicherte.
Etwas deutlicher sieht es bei den Frauen aus. Fast die Hälfte der etwas über 9000 Abstimmenden würde den Titel der Sportlerin des Jahres an Ditaji Kambundji, die sich im vergangenen Sommer über 100 m Hürden zur ersten Schweizer Weltmeisterin in der Leichtathletik krönte, vergeben. Dahinter folgt Slalom-Weltmeisterin Camille Rast mit 27 Prozent der Stimmen.
Sportler des Jahres
1. Marco Odermatt (Ski alpin; 39 Prozent)
2. Franjo von Allmen (Ski alpin; 36 Prozent)
3. Noè Ponti (Schwimmen; 12 Prozent)
Sportlerin des Jahres
1. Ditaji Kambundji (Leichtathletik; 48 Prozent)
2. Camille Rast (Ski alpin; 27 Prozent)
3. Mathilde Gremaud (Ski Freestyle; 11 Prozent)
Trainer:in des Jahres
1. Patrick Fischer (Eishockey; 57 Prozent)
2. Florian Clivaz (Leichtathletik; 23 Prozent)
3. Pia Sundhage (Fussball; 19 Prozent)
Team des Jahres
1. Franjo von Allmen/Loïc Meillard (Ski alpin; 48 Prozent)
2. Nationalteam Männer (Eishockey; 31 Prozent)
3. Nationalteam Frauen (Fussball; 21 Prozent)
Paralympische:r Sportler:in des Jahres
1. Catherine Debrunner (Leichtathletik; 52 Prozent)
2. Marcel Hug (Leichtathletik; 36 Prozent)
3. Flurina Rigling (Rad; 12 Prozent)
MVP des Jahres
1. Leonardo Genoni (Eishockey; 29 Prozent)
2. Yann Sommer (Fussball; 20 Prozent)
3. Géraldine Reuteler (Fussball; 17 Prozent)
Best Talent Sport
1. Debora Annen (Bob; 55 Prozent)
2. Henry Bernet (Tennis; 34 Prozent)
3. Apri Fohouo (Judo; 10 Prozent)
Viele deutliche Ergebnisse
Kambundjis Trainer Florian Clivaz hat bei der Wahl zum Trainer:in des Jahres bei der Blick-Leserschaft derweil das Nachsehen. Er landet hinter Patrick Fischer, der die Eishockey-Nati zu WM-Silber führte und 57 Prozent der rund 6700 Stimmen erhält, auf dem zweiten Rang.
Bei der Wahl zum Team des Jahres würde die Blick-Leserschaft den Titel jedoch nicht an die Eishockey-Nati vergeben. Stattdessen gehen 48 Prozent der rund 7600 Stimmen an das Duo Franjo von Allmen/Loïc Meillard, das an der Ski-WM Gold in der Team-Kombi holte.
Enger geht es bei der Wahl zum MVP des Jahres zu. Die Nase vorn hat am Ende Leonardo Genoni, der an der Eishockey-WM zum MVP ausgezeichnet wurde. Er erhält 29 Prozent der rund 6100 Stimmen und damit knapp mehr als Yann Sommer und Géraldine Reuteler.
Eine klare Sache gibts dagegen bei der paralympischen Sportlerin des Jahres: Catherine Debrunner, fünffache Weltmeisterin in der Leichtathletik, hat mit 52 Prozent der rund 5600 Stimmen die Nase vorn. Beim Best Talent Sport entscheidet sich die Blick-Leserschaft mit 55 Prozent der etwa 5100 Stimmen für die zweifache U23-Weltmeisterin im Bob, Debora Annen.
Das Blick-Voting ist am Freitag um 12 Uhr lanciert und am Sonntag um 12 Uhr ausgewertet worden.