Bellmont sorgt für Schweizer Darts-Sensation

Der krasse Aussenseiter Stefan Bellmont hat zwar beim Grand Slam of Darts eine Hammergruppe erwischt, dies hält den 36-jährigen Chamer allerdings nicht davon ab, furios ins Turnier zu starten.

1/4 Stefan Bellmont gelingt beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton ein Sensationssieg. Foto: keystone-sda.ch

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Das ist mal ein ordentliches Ausrufezeichen! Der Schweizer Stefan «Belli» Bellmont bezwingt beim prestigeträchtigen Grand Slam of Darts in Wolverhampton niemand Geringeren als die aktuelle Weltnummer 5 James Wade.

Bellmont beweist dabei gewaltige Nehmerqualitäten. Denn die ersten drei Legs gehen alle an den hochfavorisierten Engländer Wade. Dann startet der Chamer seine Aufholjagd. Und schafft tatsächlich den Sensationssieg. 5:4 heissts nach neun absolvierten Legs für den helvetischen Dartspionier. Und Wade dürfte sich dabei grün und blau ärgern: Viermal ist er lediglich einen Dartwurf entfernt, den Match zu seinen Gunsten zu entscheiden – viermal scheitert er bei diesem Unterfangen.

Durch den Gesamtsieg auf der PDC Challenge Tour hat sich der 36-jährige Bellmont überhaupt erst die Teilnahme beim diesjährigen Grand Slam of Darts gesichert. Seine weiteren Gegner in der Gruppe D sind Gerwyn Price, der Weltmeister von 2021 und aktuell die Weltnummer 14, sowie Spektakelspieler Ricky Evans (Weltnummer 46). Bellmont ist als Weltranglisten-120. von diesem Vierergespann der klare Aussenseiter. Aber dennoch einer, dem jederzeit ein Exploit gelingen kann – davon kann Wade seit dem heutigen Samstag ein Liedchen singen.