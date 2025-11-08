DE
FR
Abonnieren
Bellmont bezwingt sensationell die Weltnummer 5 James Wade
1:11
Bei Major-Debüt:Bellmont bezwingt sensationell die Weltnummer 5 James Wade

Weltnummer 5 geschlagen
Bellmont sorgt für Schweizer Darts-Sensation

Der krasse Aussenseiter Stefan Bellmont hat zwar beim Grand Slam of Darts eine Hammergruppe erwischt, dies hält den 36-jährigen Chamer allerdings nicht davon ab, furios ins Turnier zu starten.
Publiziert: 17:21 Uhr
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Stefan Bellmont gelingt beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton ein Sensationssieg.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Das ist mal ein ordentliches Ausrufezeichen! Der Schweizer Stefan «Belli» Bellmont bezwingt beim prestigeträchtigen Grand Slam of Darts in Wolverhampton niemand Geringeren als die aktuelle Weltnummer 5 James Wade.

Bellmont beweist dabei gewaltige Nehmerqualitäten. Denn die ersten drei Legs gehen alle an den hochfavorisierten Engländer Wade. Dann startet der Chamer seine Aufholjagd. Und schafft tatsächlich den Sensationssieg. 5:4 heissts nach neun absolvierten Legs für den helvetischen Dartspionier. Und Wade dürfte sich dabei grün und blau ärgern: Viermal ist er lediglich einen Dartwurf entfernt, den Match zu seinen Gunsten zu entscheiden – viermal scheitert er bei diesem Unterfangen.

Mehr zu Stefan Bellmont
Schweizer Darts-Profi trifft bei Topevent auf Ex-Weltmeister
«Belli» erwischt Hammergruppe
Schweizer Darts-Profi trifft bei Topevent auf Ex-Weltmeister
Schweizer Darts-Ass sichert sich WM-Ticket ohne Quali
Dank starken Jahresleistungen
Schweizer Darts-Ass sichert sich WM-Ticket ohne Quali

Durch den Gesamtsieg auf der PDC Challenge Tour hat sich der 36-jährige Bellmont überhaupt erst die Teilnahme beim diesjährigen Grand Slam of Darts gesichert. Seine weiteren Gegner in der Gruppe D sind Gerwyn Price, der Weltmeister von 2021 und aktuell die Weltnummer 14, sowie Spektakelspieler Ricky Evans (Weltnummer 46). Bellmont ist als Weltranglisten-120. von diesem Vierergespann der klare Aussenseiter. Aber dennoch einer, dem jederzeit ein Exploit gelingen kann – davon kann Wade seit dem heutigen Samstag ein Liedchen singen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen