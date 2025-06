Orientierungslauf-EM findet 2027 in der Schweiz statt

Die Schweizer OL-Läuferinnen und -Läufer – hier Simona Aebersold – dürfen sich auf einen Grossanlass zu Hause freuen. Foto: freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Vier Jahre nach der Weltmeisterschaft in Flims-Laax findet ein weiterer Orientierungslauf-Grossanlass in der Schweiz statt. Die Europameisterschaft 2027 wird in Thun ausgetragen. Die kontinentalen Wettkämpfe im Berner Oberland sind für die Zeit zwischen dem 28. September und dem 3. Oktober terminiert.

Zum Wettkampf-Programm gehören die Disziplinen Sprint, Knockout-Sprint und Sprintstaffel. Europameisterschaften haben bisher dreimal in der Schweiz stattgefunden, 1964 in Le Brassus, 2018 im Tessin und 2021 in Neuenburg.