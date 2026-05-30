Beim OL-Weltcup im schwedischen Skara geht der Sieg im Sprint an Simona Aebersold – und dies deutlich. Die Schweizer Männer glänzen als Team.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es ist ein überlegener Sieg, den Simona Aebersold beim Weltcup-Sprint in der schwedischen Kleinstadt Skara herausläuft: Die Seeländerin liegt auf der nach Luftlinie rund vier Kilometer langen Strecke bei allen Zwischenzeiten vorne und erreicht das Ziel schliesslich mit einem grossen Vorsprung. Ihre erste Verfolgerin, die Dänin Malin Kristiansson, hat über 20 Sekunden Rückstand, Sanna Fast aus Schweden verliert 24 Sekunden.

Für die 28-Jährige ist es nach drei Podestplätzen in den ersten drei Einzelrennen der erste Sieg in dieser Weltcupsaison. Zweitbeste Schweizerin wird Lilly Graber auf Rang 18.

Zwar ohne Podestplatz, aber mit einer starken Teamleistung überzeugen in Skara die Schweizer Männer. Mit Tino Polsini (5.), Fabian Aebersold (6.), Martin Hubmann (7.) und Florian Attinger (9.) laufen sie gleich als Quartett in die Top Ten. Der Sieg geht an den Norweger Kasper Harlem Fosser.