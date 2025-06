Stand wegen Israel-Eklat in der Kritik Fechter Hauri und Bayard verpassen EM-Medaille knapp

Ian Hauri verpasset an der EM der Degenfechter nur knapp die Medaillenplätze. Hauri stand zuletzt wegen eines Eklats an der U23-Em in der Kritik. Auch Teamkollege Alexis Bayar scheitert in Genua erst im Viertelfinal.

Publiziert: 19:18 Uhr | Aktualisiert: vor 9 Minuten