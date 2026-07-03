Sina Frei fährt im Short-Track aufs Podest

Mountainbikerin Sina Frei muss sich in La Thuile einzig der Weltcup-Führenden geschlagen geben. Bei den Männern verpassen die Schweizer das Short-Track-Podest.

Fünftes Short-Track-Rennen der Saison, siebter Podestplatz für die Schweizer Frauen: Sina Frei wird in La Thuile (It) Zweite. Schneller ist nur Weltcup-Leaderin Jenny Rissveds aus Schweden. Frei hatte zuvor zwei der vier Short-Track-Rennen gewonnen.

Mit Alessandra Keller (4.) und Nicole Koller (5.) können zwei weitere Schweizerinnen überzeugen. Ronja Blöchlinger landet wegen eines Platten nur auf Rang 14.

Bei den Männern belegen Dario Lillo und Fabio Püntener die Plätze 5 und 6. Es gewinnt der Franzose Adrien Boichis vor Landsmann Luca Martin.