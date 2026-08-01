Nina Wettstein, Célia Dupré und Flavia und Lisa Lötscher schreiben an der Ruder-EM Geschichte: Im Doppelvierer gewinnen sie die Goldmedaille.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Exploit an der Ruder-EM in Varese: Nina Wettstein, Célia Dupré und die Schwestern Flavia und Lisa Lötscher holen im Doppelvierer sensationell Gold.

Es ist ein historischer Moment am Schweizer Nationalfeiertag. Noch nie hat es ein Schweizer Grossboot (Vierer oder Achter) an einer EM, WM oder an Olympischen Sommerspielen geschafft, Edelmetall zu gewinnen. In Varese unweit der Schweizer Grenze ist es nun direkt die Goldmedaille.

Das Quartett kämpft mit Rumänien und Deutschland um den Sieg. Lange liegen die drei Boote fast gleichauf, ehe sich die Schweizerinnen mit einem starken Finish durchsetzen. 68 Hundertstelsekunden bringen sie zwischen sich und die Deutschen. Die Rumäninnen verlieren am Ende 2,23 Sekunden.

Bei den Olympischen Spielen 2024 belegten die Schweizerinnen noch den undankbaren 4. Rang – 44 Hunderstelsekunden fehlten damals auf einen Medaillenplatz. Die damaligen Siegerinnen aus Grossbritannien trocknen die vier Schweizerinnen in Varese nun um mehr als fünf Sekunden ab.