Anders als im letzten Jahr hat Stefan Bellmont das Ticket für die Darts-WM im Dezember noch nicht in der Tasche. Dem Schweizer bleibt nur noch eine Chance, um nach London zu fliegen.

Darum gehts Stefan Bellmont kämpft Ende November noch um eines der letzten WM-Tickets

Erstes Jahr mit der Tour Card verlief äussert durchzogen

Ziel für 2027: Stabilität und bessere Resultate auf der Pro Tour

Cédric Heeb Redaktor Sport

Was waren das für Emotionen, als Stefan Bellmont (37) vor einem Jahr Sportgeschichte geschrieben hat: Als erster Schweizer gewann der Chamer, der 2024 das erste Mal dabei war, eine Partie an der Darts-WM. Mit 3:0 fegte «Belli» den fünffachen Weltmeister Raymond van Barneveld (59) von der Bühne.

Doch nun zittert Bellmont um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft (11. Dezember bis 3. Januar). Letztes Jahr durfte er aufgrund des Gesamtsieges der Challenge Tour im legendären Ally Pally in London antreten. Nun bleibt ihm nur noch eine Möglichkeit, sich zu qualifizieren: die Tour Card Holder Qualifier am Montag in Leicester.

«Ich habe jetzt nur noch diese Chance», sagt Bellmont im Gespräch mit Blick. Vier Tickets gibts beim Turnier zu vergeben, was bedeutet, dass sich «Belli» in den Halbfinal spielen muss. Das Feld umfasst rund 50 Spieler, wobei die definitive Teilnehmerliste erst am Sonntag feststeht. «Jeder weiss: die Top-Cracks sind da nicht dabei. Aber es wird dennoch schwierig.»

Schwieriges Jahr auf der Pro Tour

Bellmont blickt auf ein durchzogenes Jahr zurück. Er will nicht von einer Enttäuschung sprechen, sagt aber: «Es wäre mehr drin gewesen.» Was er damit meint: Mit der Tour Card, die er durch den Challenge-Tour-Sieg erstmals erhalten hat, durfte er in diesem Jahr an Turnieren der PDC Pro Tour teilnehmen. Warum das besonders wichtig ist? Die 40 besten Spieler der Pro-Tour-Jahresrangliste, die noch nicht über die Weltrangliste (Order of Merit) für die Weltmeisterschaft qualifiziert sind, erhalten ebenfalls ein WM-Ticket.

Wer qualifiziert sich für die WM? Bei der Darts-WM sind die Top 40 der Weltrangliste (Order of Merit) automatisch dabei (Stichtag ist am 29. November). Hinzu kommen die besten 40 Spieler der Jahresrangliste der Pro Tour (2026 bestehend aus 15 European-Tour-Turnieren und 34 Players Championships), die sich nicht schon über die Order of Merit qualifiziert haben. Wenn also beispielsweise die Nummer 10 der Welt gleichzeitig die Nummer 1 der Pro-Tour-Jahresrangliste ist, dann wird er aus Letzterer «gestrichen» und der 41. aus der Pro Tour rückt nach. Somit sind 80 der 128 Startplätze vergeben. Die restlichen 48 Spieler bilden unter anderem Spieler aus den diversen kontinentalen und nationalen Quali-Turnieren, der Juniorenweltmeister, die vier Besten aus der Frauen-Serie oder die vier Halbfinalisten der Tour Card Holder Qualifier. Dort versucht auch Stefan Bellmont, sich noch für die WM zu qualifizieren. Bei der Darts-WM sind die Top 40 der Weltrangliste (Order of Merit) automatisch dabei (Stichtag ist am 29. November). Hinzu kommen die besten 40 Spieler der Jahresrangliste der Pro Tour (2026 bestehend aus 15 European-Tour-Turnieren und 34 Players Championships), die sich nicht schon über die Order of Merit qualifiziert haben. Wenn also beispielsweise die Nummer 10 der Welt gleichzeitig die Nummer 1 der Pro-Tour-Jahresrangliste ist, dann wird er aus Letzterer «gestrichen» und der 41. aus der Pro Tour rückt nach. Somit sind 80 der 128 Startplätze vergeben. Die restlichen 48 Spieler bilden unter anderem Spieler aus den diversen kontinentalen und nationalen Quali-Turnieren, der Juniorenweltmeister, die vier Besten aus der Frauen-Serie oder die vier Halbfinalisten der Tour Card Holder Qualifier. Dort versucht auch Stefan Bellmont, sich noch für die WM zu qualifizieren. Mehr

Doch die Weltnummer 118 konnte aus der Tour Card und den sich daraus bietenden Möglichkeiten keinen Profit schlagen. Bei den 34 Players-Championships-Turnieren der Pro Tour schaffte es der Schweizer nie in einen Viertelfinal, für 14 der 15 European-Tour-Events konnte er sich nicht qualifizieren. Geschafft hat er es nur beim Heimturnier, der Swiss Darts Trophy in Basel, aber auch nur wegen der nationalen Quali. So liegt Bellmont nur auf Rang 104 der Pro-Tour-Rangliste, weit weg von der direkten WM-Quali.

Die gute Nachricht: Bellmont behält die Tour Card mindestens für ein weiteres Jahr. Aber er ist sich bewusst, dass er sich in der nächsten Saison bei den Pro-Tour-Events steigern muss: «Denn das ist der einfachste Weg an die WM.»