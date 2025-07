Die Schweizer Schützen glänzen bei der EM in Châteauroux (Fr) mit vier Medaillen. Franziska Stark holt zweimal Silber, während das Männerteam Silber und Fabio Wyrsch Bronze im Einzel gewinnen.

Schweizer holen an einem Tag vier Medaillen

Franziska Stark holt gleich zwei Silbermedaillen. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Die Schweizer Delegation darf sich am Montag an der EM der Schützen in Châteauroux (Fr) gleich über vier Medaillen freuen: dreimal Silber und einmal Bronze.

Am erfolgreichsten ist Franziska Stark mit zwei Silbermedaillen. Die 26-jährige Bieler Gewehrschützin verpasst den EM-Titel im 50-m-Liegend-Wettkampf um hauchdünne 0,7 Punkte. Zusammen mit der Olympiasiegerin Chiara Leone und Anja Senti belegt sie auch in der Teamwertung den 2. Platz.

Die Schweizer Männer stehen den Frauen kaum nach. In der Besetzung Fabio Wyrsch, Jan Lochbihler und Christoph Dürr gewinnen sie als Team ebenfalls Silber. Dazu holt der Urner Wyrsch Bronze im Einzel.