Erst ertönt ein lauter Knall, dann fliegen die Schachfiguren. Der Schach-Weltranglistenerste Magnus Carlsen (34) schlägt mit seiner Faust auf den Tisch, nachdem er am Norway-Chess-Turnier gegen den Weltmeister Dommaraju Gukesh (19) verloren hat.

Gukesh seinerseits kann im ersten Moment seinen Triumph nicht fassen. Nach dem Handshake steht der Inder auf, fährt sich mehrmals mit der Hand über sein Gesicht und starrt auf das Brett. Es ist sein erster Sieg im klassischen Schach gegen den besten Spieler überhaupt.

Carlsen hingegen stürmt davon. Der Norweger ist aufgebracht, weil er das Spiel aus der Hand gegeben hat. Ein Fehler in Carlsens 52. Zug bringt Gukesh auf die Siegerstrasse. Einen Tag später steht er dann schon wieder im Einsatz – gegen Hikaru Nakamura (37) kann er aber dank eines Unentschiedens und eines Siegs wieder gewinnen und die Führung im Turnier-Klassement übernehmen.

Carlsen lässt seine Zukunft offen

Nach seinem Sieg über Nakamura spricht Carlsen in einem Interview mit dem norwegischen Fernsehsender TV 2 über seinen Wutausbruch. Er sei überhaupt nicht zufrieden mit seiner Reaktion. Der Norweger lässt sogar offen, ob er überhaupt noch in Langpartien antreten wird: «Es hat einfach nicht so viel Spass gemacht. So etwas möchte ich nicht oft erleben. Ich muss also überlegen, wie ich es vermeiden kann, ob ich ganz mit dem klassischen Schach aufhöre oder was auch immer.»

Der 34-Jährige gibt zu, dass die Niederlage auch Auswirkungen in den Partien gegen Nakamura hatte: «Ich war sehr frustriert und muss ehrlich sagen, dass ich überhaupt nicht wieder der Alte bin.» Bereits in der jüngeren Vergangenheit hatte Carlsen sich vom klassischen Schach abgewandt und spielte mehrheitlich nur noch Freestyle-Schach – eine Variante, bei der die Figuren zufällig angeordnet sind.