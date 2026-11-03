Roman Röösli schuftet wieder – diesmal nicht wie früher im Ruderboot, sondern auf dem eigenen Bauernhof. In Sempach Station LU pflanzt der Ex-Weltmeister mit tatkräftiger Unterstützung der aktuellen Ruder-Nati seine Zukunft als Obst- und Nussbauer an.

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Es gibt Spitzensportler, die fallen nach der Karriere in ein tiefes Loch. Und dann gibt es Spitzensportler wie Roman Röösli (33), die nach der Sport-Laufbahn sofort wieder für einen anderen Bereich Feuer und Flamme sind. Löcher gibt es bei ihm zwar gerade jede Menge. Aber nur jene, die der frühere Weltklasse-Ruderer in seinem neuen Leben als Bio-Bauer aushebt, um Bäume zu pflanzen.

Der Luzerner geht das neue Kapitel nach der Aktivlaufbahn mit derselben Leidenschaft an, wie er früher im Boot mit seinem Zürcher Kompagnon Andrin Gulich (27) zu EM-, WM-Titel und Olympia-Bronze 2024 ruderte.

Der Ex-Champion will künftig Früchte und Nüsse ab Hof verkaufen

Röösli ist jetzt mit Haut und Haar Bio-Landwirt. Der Olympia-Held konnte nach längerer Suche in der Gemeinde Sempach Station LU einen Bauernhof kaufen. «Davon habe ich schon lange geträumt.» Offiziell zieht er mit seiner Partnerin Alina und dem einjährigen Sohn Lino erst auf den 1. Januar ein, doch angepackt wird schon jetzt. 350 Bäume müssen neu gepflanzt werden, weil Röösli künftig zig Sorten Früchte und Nüsse im Direktverkauf anbieten will.

«So viele Bäume hätte ich schon alleine einsetzen können, aber dann wäre ich lange damit beschäftigt gewesen», sagt Röösli schmunzelnd. Deshalb ist an diesem Herbsttag prominente Hilfe eingetroffen – die gesamte Ruder-Nati marschiert auf dem Hof Gritzenmoos auf, um anzupacken.

Willkommene Abwechslung in der Saisonvorbereitung

Egal ob die Doppelvierer-Europameisterinnen Lisa Lötscher, Flavia Lötscher, Nina Wettstein, das WM-Bronze-Team Salome Ulrich/Fabienne Schweizer oder Cheftrainer Alexis Besancon. Mit vereinten Kräften helfen die besten Ruderinnen und Ruderer ihrem früheren Kollegen, seine Zukunft anzupflanzen.

Lisa Lötscher sagt: «Eigentlich sind wir momentan auf dem Sarnersee an der Vorbereitung auf die neue Saison. Doch dann stand auf dem Trainingsplan, dass wir einen Tag einem guten Freund aushelfen. Wir haben uns alle sehr über die Abwechslung gefreut.»

Dazu muss man wissen: Die Saisonvorbereitung im Rudern ist eine monatelange Schinderei mit regelmässigen Leistungstests. Und gerade in der Schweiz in den kalten Monaten alleine schon rein klimatisch eine harte Sache.

Deshalb war die Anfrage von Röösli bei Cheftrainer Besancon eine Win-Win-Situation. Flavia Lötscher: «Wir sind im Ruderhaus eine grosse Familie. Wenn jemand Hilfe braucht, geht man helfen. Es war genial, dass wir unsere Trainingswoche in dieser schönen Landschaft abschliessen konnten.

« «Davon habe ich schon lange geträumt.» Ex-Ruderer Roman Röösli über seinen eigenen Bauernhof »

Die Athletinnen und Athleten kommen für einmal aus dem eher monotonen Trainingsalltag am Verbandssitz in Sarnen NW, und Röösli bekommt für einen Tag rund 30 helfende Hände.

Nach einem Briefing auf dem Hof schwärmt die Ruder-Nati auf Rööslis 14,5 Hektaren aus, das entspricht der Fläche von rund 20 Fussballfeldern.

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Damit Röösli in frühestens zwei Jahren eine erste kräftige Apfel-, Birnen-, Pflaumen-, Pfirsich-, Zwetschgen- und Kastanien-Ernte einfahren kann, müssen die Bauern-Laien aus dem Rudersport bei der Arbeit diverse Details beachten. Das Handy des Olympia-Helden klingelt oft, weil am anderen Ende des Geländes gerade wieder eine Frage aufgetaucht ist.

Am Ende des Tages sind aber wie erhofft alle 350 Löcher ausgehoben und 50 Bäume gepflanzt. Röösli ist fast so happy wie nach seinem Bronze-Coup in Paris 2024.