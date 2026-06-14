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Mountainbike-Weltcup
Keller schaffts erstmals aufs Podest im Cross-Country

Alessandra Keller ist in Österreich beste Schweizer Mountainbikerin. An der Spitze des Weltcup-Klassements kommts zu einem Wechsel.
Publiziert: 14:11 Uhr
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Alessandra Keller meistert die Herausforderung in Österreich mit Bravour.
Foto: Getty Images

Das dritte Cross-Country-Rennen der Saison im österreichischen Leogang ist aufgrund der matschigen Strecke eine echte Herausforderung. Alessandra Keller (30) kommt mit diesen Bedingungen tipptopp zurecht – die Schweizerin schaffts als Dritte erstmals in dieser Saison im Cross-Country aufs Podest.

Gleich dahinter kommt mit Nicole Koller (29) eine weitere Schweizerin ins Ziel. Weniger gut läufts für Sina Frei (28): Sie wird nach drei Stürzen nur Neunte und muss ihre Führung im Gesamtweltcup an die Schwedin Jenny Rissveds abgeben, die auch den Tagessieg holt. Zweite wird die Holländerin Puck Pieterse. 

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