Alessandra Keller ist in Österreich beste Schweizer Mountainbikerin. An der Spitze des Weltcup-Klassements kommts zu einem Wechsel.

Das dritte Cross-Country-Rennen der Saison im österreichischen Leogang ist aufgrund der matschigen Strecke eine echte Herausforderung. Alessandra Keller (30) kommt mit diesen Bedingungen tipptopp zurecht – die Schweizerin schaffts als Dritte erstmals in dieser Saison im Cross-Country aufs Podest.

Gleich dahinter kommt mit Nicole Koller (29) eine weitere Schweizerin ins Ziel. Weniger gut läufts für Sina Frei (28): Sie wird nach drei Stürzen nur Neunte und muss ihre Führung im Gesamtweltcup an die Schwedin Jenny Rissveds abgeben, die auch den Tagessieg holt. Zweite wird die Holländerin Puck Pieterse.