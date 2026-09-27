Mit Mega-Aufholjagd

Die Schweiz gewinnt an der OL-EM in Litauen erstmals Gold. Dabei siehts im Staffel-Rennen der Männer lange gar nicht gut aus.

Christian Müller Redaktor Sport

Die Schweizer Orientierungsläufer eilen an der EM in Litauen von Erfolg zu Erfolg. Nach zweimal Silber und einmal Bronze in den ersten Einzelrennen gibts nun erstmals Gold.

Die Männer-Staffel mit Daniel Hubmann (43), Matthieu Bührer (20) und Fabian Aebersold (26) setzt sich gegen die Trios aus Norwegen und Schweden durch.

Dabei siehts zu Beginn gar nicht nach einem Schweizer Erfolg aus. Hubmann übergibt als 17. an Bührer. Schlussläufer Aebersold geht an zehnter Position auf die Strecke. Der bereits zweifache Medaillengewinner unterstreicht seine Klasse und erreicht das Ziel mit einem Vorsprung von vier Sekunden.