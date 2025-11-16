Nächste Schweizer Erfolge an der Schiess-Weltmeisterschaft in Kairo. Am Sonntag gibts zwei weitere Medaillen.

Anja Senti darf sich ein weiteres Mal Weltmeisterin nennen. (Archivbild) Foto: PD

Darum gehts Schweizer Team gewinnt Gold und Silber bei der WM in Kairo

Anja Senti holt ihr drittes WM-Gold über 300 m liegend

Senti erzielt 598 Punkte, Männer-Team holt 1784 Punkte insgesamt

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mit Gold für Anja Senti über 300 m liegend und Silber für das Männer-Team in derselben nicht-olympischen Disziplin erlebt die Schweizer Equipe an der WM in Kairo einen weiteren erfolgreichen Tag. Die Delegation macht mit diesen Medaillen das Dutzend voll.

Die Seeländerin lässt sich bereits zum dritten Mal an Weltmeisterschaften Gold umhängen. 2022 holte die 29-Jährige ebenfalls in Kairo und ebenfalls über 300 m liegend den Sieg. 2023 in Baku war sie mit dem Kleinkaliber-Gewehr über 50 m die beste Liegendschützin. Mit diversen Teams hat sie zudem schon mehrere WM-Goldmedaillen geholt.

Senti schiesst in Kairo 58 Zehner und zwei Neuner. Mit dem Total von 598 Punkten ist sie gleichauf wie die Norwegerin Jenny Vatne. Bei den Innerzehnern liegt die Schweizerin aber 39:37 vorne.

Gilles Dufaux, Sandro Greuter und Pascal Bachmann haben mit 1784 Punkten drei Zähler Rückstand auf die Tschechen, aber vier Punkte Vorsprung auf Polen. Im Dreistellungs-Wettkampf über 300 m hat das Trio am Samstag sogar Gold gewonnen.