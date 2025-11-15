Schweizer Schützen glänzen bei der WM in Kairo: Adrian Schaub holt Gold mit der Standardpistole, während das Team um Pascal Bachmann im 300-m-Dreistellungskampf triumphiert. Die Schweiz sichert sich damit am vorletzten Wettkampftag zwei Goldmedaillen.

Zwei Goldmedaillen für die Schweiz bei der Schiess-WM

Zwei Goldmedaillen für die Schweiz bei der Schiess-WM

Adrian Schaub gewinnt WM-Gold mit der Standardpistole über 25 m. (Archivbild) Foto: Zvg

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Männer sichern der Schweiz an der Schiessport-WM in Kairo am vorletzten Wettkampftag zweimal Gold. Adrian Schaub triumphiert mit der Standardpistole über 25 m, im 300-m-Dreistellungskampf siegen Pascal Bachmann, Gilles Dufaux und Sandro Greuter.

Schaub setzt sich mit 576 Punkten aufgrund der höheren Anzahl an Maximaltreffern vor dem punktgleichen Südkoreaner Cho Yeong-jae durch. Pascal Bachmann landet im 300-m-Dreistellungskampf mit 589 Punkten auf Platz 3, was dem Schweizer Team vor Österreich und Polen zu Gold reicht. Beide Disziplinen stehen an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles nicht im Programm.

Die Schweizer Delegation hat an den Titelkämpfen in Kairo bislang neun Medaillen auf ihrem Konto.