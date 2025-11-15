Adrian Schaub gewinnt WM-Gold mit der Standardpistole über 25 m. (Archivbild)
Foto: Zvg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die Männer sichern der Schweiz an der Schiessport-WM in Kairo am vorletzten Wettkampftag zweimal Gold. Adrian Schaub triumphiert mit der Standardpistole über 25 m, im 300-m-Dreistellungskampf siegen Pascal Bachmann, Gilles Dufaux und Sandro Greuter.
Schaub setzt sich mit 576 Punkten aufgrund der höheren Anzahl an Maximaltreffern vor dem punktgleichen Südkoreaner Cho Yeong-jae durch. Pascal Bachmann landet im 300-m-Dreistellungskampf mit 589 Punkten auf Platz 3, was dem Schweizer Team vor Österreich und Polen zu Gold reicht. Beide Disziplinen stehen an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles nicht im Programm.
Die Schweizer Delegation hat an den Titelkämpfen in Kairo bislang neun Medaillen auf ihrem Konto.