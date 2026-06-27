Kai Schätzle rudert am Rotsee ins Männer-Einer-Finale der Luzern Regatta. Auch Aurelia-Maxima Janzen und das Duo Brunner/Plock sichern sich Tickets für die Sonntagsfinals.

Drei weitere Schweizer Boote auf dem Rotsee in den Finals

Drei weitere Schweizer Boote auf dem Rotsee in den Finals

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drei Schweizer Boote qualifizieren sich für Rotsee-Finals am Samstag

Kai Schätzle wird Zweiter, nur Belarusse Zalaty ist schneller

Schweizer Duo im Zweier-ohne nur 1,5 Sekunden hinter siegreichen Spaniern

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nachdem sich der Frauen-Doppelvierer und Claire Ghiringhelli im Para-Einer für die Finals an der Luzern Regatta auf dem Rotsee qualifiziert haben, folgen am Samstag drei weitere Schweizer Boote.

Im Einer der Männer schafft es Kai Schätzle als Zweiter seines Halbfinals fins Schlussrennen am Sonntag. Einzig der Belarusse Yauheni Zalaty ist noch schneller als der 25-jährige Lokalmatador. Bei den Frauen erreicht Aurelia-Maxima Janzen (22), die Olympia-Neunte von 2024, den Final im Einer.

Ebenfalls auf Rang 3 und damit in den Final rudert sich der Zweier-ohne der Männer. Patrick Brunner (25) und Jonah Plock (28). Es entwickelt sich ein Krimi mit vier Booten, am Ende liegt das Schweizer Duo nur gerade 1,5 Sekunden hinter den Spaniern, die den Halbfinal gewinnen.

Sämtliche Finals auf dem Rotsee finden ab Sonntagvormittag statt.