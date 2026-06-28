Zwei Podestplätze für die Schweiz bei der Luzern Regatta. Claire Ghiringhelli holt Gold im Para-Einer, während sich Jonah Plock und Patrick Brunner Bronze im Zweier-ohne sichern.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Die Finals der Luzern Regatta bringen für das Schweizer Team zwei Podestplätze. Grund zur Freude gibt es vor allem im Para-Einer: Hier zeigt Claire Ghiringhelli (48) eine starke Leistung und rudert zum Sieg beim Ruder-Weltcup, womit sie sich die Goldmedaille sichert.

Ebenfalls den Sprung aufs Podest schaffen Jonah Plock (28) und Patrick Brunner (25). Das Duo holt sich im Zweier-ohne der Männer den dritten Rang und damit Bronze.

Der Frauen-Doppelvierer mit Nina Wettstein (27), Celia Dupre (24) sowie den Loetscher-Schwestern Lisa (25) und Flavia (21) beendet das Rennen auf dem fünften Platz. Lokalmatador Kai Schätzle (25) rudert im Final des Männer-Einers ebenfalls als Fünfter über die Ziellinie. Komplettiert werden die Schweizer Finalergebnisse durch Aurelia-Maxima Janzen (22): Die Olympia-Neunte von 2024 belegt im Einer der Frauen den sechsten Platz und letzten Platz im Final.