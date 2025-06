Nach dem verpassten Olympia-Ticket startet die 26-jährige Ruderin Nina Wettstein neu durch. Ihr grosses Ziel sind die Sommerspiele 2028 in LA. Zunächst will sie jedoch beim Weltcup-Final auf dem Rotsee im Doppelvierer – gemeinsam mit drei Olivias – erfolgreich sein.

1/6 Vor einem Jahr verpasste Nina Wettstein (l.) gemeinsam mit Jeannine Gmelin Olympia. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Nina Wettstein greift nach Olympia-Aus neu an, rudert im Vierer

Drei weitere Ruderinnen namens Olivia im selben Boot

Wettstein schloss im Januar 2024 ihren Bachelor in International Management ab Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Pascal Keusch Redaktor Sport

Letztes Jahr platzte ihr Olympia-Traum, jetzt greift Nina Wettstein (26) neu an. Gemeinsam mit Jeannine Gmelin (35) verpasste die Zürcherin im Mai 2024 die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris.

«Ich würde nicht sagen, dass es ein Rückschlag war, denn ich konnte extrem viel lernen», sagt Wettstein im Gespräch mit Blick. Natürlich sei die Enttäuschung im ersten Moment gross gewesen, aber genau das habe ihr gezeigt, wie wichtig ihr das Rudern sei.

Immerhin konnte Wettstein die letzte Saison mit dem Schweizer Meistertitel im Einer noch versöhnlich beenden. In diesem Jahr tritt sie im Vierer an – ihrem Lieblingsboot. Vor vier Jahren holte sie damit Gold an der U23-WM. «Von daher hat es schon einen speziellen Platz in meinem Herzen», sagt sie.

Mit drei Olivias im Boot

Welche Bootsklasse sie fährt, entscheidet nicht sie selbst – das legen die Trainer des Teams anhand interner Selektionsrennen fest. «Im Moment ist das Ziel, so viele Kombinationen wie möglich auszuprobieren, um ein grosses Team zu haben», erklärt Wettstein. Wo sie genau rudert, ist für sie zweitrangig: «Im Endeffekt macht mir alles Spass.»

Aktuell ist sie in einer aussergewöhnlichen Besetzung unterwegs: Im selben Boot sitzen nämlich drei weitere Ruderinnen mit dem gleichen Vornamen – Olivia Roth (21), Olivia Negrinotti (24) und Olivia Nacht (25). Die vier kennen sich schon sehr lange und leben im Leistungszentrum in Sarnen OW quasi miteinander. «Wir kochen manchmal zusammen», sagt Wettstein. Auf dem Wasser hingegen sind sie in dieser Konstellation noch nie gemeinsam gestartet.

Ausgleich zum Leistungssport

Neben dem Rudern arbeitet Wettstein in einem kleinen Pensum im Homeoffice. Im Januar 2024 hat das Ruder-Talent seinen Bachelor in International Management abgeschlossen. «Ich bin sehr dankbar, neben dem Rudern noch etwas anderes zu haben, um auch mal aus dieser Welt herauszukommen», sagt sie. In ihrer Freizeit malt sie gerne oder widmet sich anderen kreativen Projekten – ein bewusster Ausgleich zum Leistungssport.

Sportlich will Wettstein im Doppelvierer an diesem Wochenende beim Weltcup-Final auf dem Rotsee angreifen. «Das erste Ziel ist es, sicher mal in den A-Final zu fahren.» Und dann? «So weit nach vorne, wie möglich.» Langfristig will sie sich ihren Olympia-Traum erfüllen. Die Sommerspiele 2028 in Los Angeles sind ihr grosses Ziel.