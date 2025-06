Ex-Ruderin Jeannine Gmelin im Liebesglück

Jeannine Gmelins Lebenspartner Robin Dowell (†40) verstarb Mitte Dezember 2022. Die Schweizer Ruder-Weltmeisterin von 2017 verrät nun auf Instagram, dass sie einen neuen Freund an ihrer Seite hat.

1/5 Jeannine Gmelin hat einen neuen Freund. Foto: imago/Beautiful Sports

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Es sind Worte, die tief unter die Haut gehen: «In letzter Zeit hat sich der Schmerz in meiner Brust wieder bemerkbar gemacht. Er ist leise, nicht überwältigend – einfach da und erinnert mich. Vielleicht liegt es daran, dass es jetzt zweieinhalb Jahre her ist, dass sich alles verändert hat. Seit Robin so plötzlich gegangen ist. Seit sich die Welt fremd anfühlt. Seit das Leben mich gebeten hat, ohne ihn neu anzufangen.»

Diese emotionalen Zeilen hat Jeannine Gmelin, Ruder-Weltmeisterin von 2017 im Skiff aus dem Zürcher Oberland, auf Instagram veröffentlicht. Am 16. Dezember 2022 rückt für sie alles in den Hintergrund: Robin Dowell (†40), ihr britischer Trainer und Lebenspartner, stirbt während einer Trainingsfahrt auf dem Sarnersee. Der Schweizer Rudersport steht unter Schock. Gmelin gibt Ende Januar 2023 ihren Rücktritt vom Spitzensport bekannt, wagt 2024 ein Comeback – und zieht im November desselben Jahres endgültig den Schlussstrich.

Seit ihrem zweiten Rücktritt sind sieben Monate vergangen. Der Spitzensport ist zur Nebensache geworden. Im Mittelpunkt steht nun ein neuer Lebensabschnitt – mit einem neuen Partner an ihrer Seite. Gmelin teilt auf Instagram, was sie selbst kaum für möglich gehalten hat: «Ich war mir nicht einmal sicher, ob ich bereit sein wollte», schreibt die 34-Jährige. «Plötzlich bemerkte ich, dass mein Herz Raum hatte, den ich nicht erwartet hätte. Raum, um beides zu halten: Schmerz und Freude – alte Liebe und neue Liebe.» Es sei ein seltsames, stilles Privileg, «zwei Herzen in meinem zu tragen».

Ihr Post enthält zwei Bilder: Eines in Schwarzweiss, das sie mit dem verstorbenen Dowell zeigt. Und eines in Farbe, auf dem sie mit ihrem neuen Freund strahlend in die Kamera lächelt. Gmelin weiter: «Was für ein Geschenk, von jemandem geliebt zu werden, der Robin nie gekannt hat, aber trotzdem Platz für ihn hat.» Es brauche einen seltenen und besonderen Menschen, um diese Art von Liebe geben zu können, schwärmt sie.

Es ist wahrlich ein Liebesglück, das jeder Jeannine Gmelin von Herzen gönnen mag.

