Schweizer Schützinnen holen weitere WM-Medaille

Nach Gold im Liegend-Wettbewerb holen die Schweizer Gewehrschützinnen an der WM die zweite Medaille: im Dreistellungskampf gibts Silber.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Emely Jäggi (18), Vivien Jäggi (20) und Olympiasiegerin Chiara Leone (28) beweisen an der Schiess-WM im katarischen Doha erneut ein feines Händchen: Das Trio holt am Sonntag Silber im 50-Meter-Dreistellungskampf und doppelt damit nach Gold im Liegend-Wettbewerb am vergangenen Freitag medaillenmässig nach.

Besonders überzeugend tritt dabei die Jüngste im Bunde auf: Emely Jäggi holt in der Kniend-Stellung das Maximum von 200 Punkten und erzielt insgesamt 590 Zähler. Ihre Schwester Vivien kommt auf 587 Punkte, Chiara Leonie komplettiert die starke Teamleistung mit 584 Punkten.

So summieren die drei Schweizerinnen am Ende 1761 Punkte auf sich – zu Weltmeister Norwegen fehlen schliesslich nur drei Zähler. Noch knapper ist allerdings der Vorsprung auf das drittplatzierte Tschechien (1759 Punkte).

Für die Schweizer Schiess-Delegation ist es die dritte Medaille an den Titelkämpfen in Katar, nachdem das Schweizer Männer-Team auch im Liegend-Wettkampf Gold gewonnen hat.