Sie alle sind im Jahr 2025 durch herausragende Ergebnisse im Nachwuchsbereich aufgefallen. Welche Athletinnen und Athleten holen nun den Sporthilfe Nachwuchspreis ab? Das Voting läuft noch bis Montag.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am 23. April wird in Zürich der Sporthilfe Nachwuchspreis verliehen

Die Siegerinnen und Sieger erhalten bis zu 15’000 Franken Preisgeld

Es läuft eine Abstimmung fürs Publikum bis am 12. April – 1300 Talente werden dieses Jahr gefördert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Es ist die renommierteste Nachwuchssportwahl des Jahres. Die Liste der früheren Abräumerinnen und Abräumer des Preises ist schillernd, sie liest sich wie ein Who’s who des Schweizer Sports: Malorie Blanc, Corinne Suter, Audrey Werro, Belinda Bencic, Lara Gut-Behrami, Didier Defago, Nino Schurter, Daniel Albrecht, Marco Odermatt.

Nun wird der Sporthilfe Nachwuchspreis am 23. April in Zürich schon zum 44. Mal vergeben. Ob sich die baldigen Gewinnerinnen und Gewinner demnächst auch auf der ganz grossen Bühne in Szene setzen?

Zehn Namen für die Zukunft

Bei den Frauen aufgrund starker Leistungen im Jahr 2025 nominiert sind Velomultitalent Anja Grossmann (17), Judoka April Fohouo (20), Ski-Hoffnung Jasmin Mathis (21), Hürdensprinterin Jil Sanchez (18) und Snowboard-Alpin-Fahrerin Xenia von Siebenthal (18).

Bei den Männern sind Tennistalent Henry Bernet (19), Leichtathlet Leon Krummenacher (19), Mountainbiker Lewin Iten (18), Skeletonfahrer Livio Summermatter (23) und Ski-Alpin-Crack Philipp Kälin (21) auf der Liste für den begehrten Nachwuchspreis.

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Auf die Siegerin respektive den Sieger wartet ein Check mit 12’000 Franken Preisgeld. Für den ersten Platz bei den Teams gibt es 15’000 Franken, nominiert sind hier die OL-Staffel der Frauen, der Männer-Ruder-Vierer und das Team-Kombi-Duo aus dem Ski-Alpin-Bereich mit Gabin Janet und Jack Spencer.

Das Ergebnis setzt sich aus den Stimmen einer Fachjury, der Sportredaktionen der Schweizer Medien und der Fans zusammen. Abstimmen kann man noch bis am 12. April.

«Es ist absolut beeindruckend, mit welcher Konstanz und Hartnäckigkeit diese jungen Menschen ihre Ziele und Träume verwirklichen», sagt Steve Schennach, Geschäftsführer der Stiftung Schweizer Sporthilfe. Seit über 55 Jahren fördert und unterstützt die Sporthilfe jährlich über 1300 Nachwuchstalente und ihre Familien auf dem Weg an die Spitze. Mit der Verleihung des Schweizer Nachwuchspreises würdigt sie die herausragendsten Leistungen der Talente.