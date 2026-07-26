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Historisches Gold im Degenfechten
Malcotti krönt sich als erster Schweizer zum Weltmeister

Lucas Malcotti schreibt Schweizer Sportgeschichte. Der Walliser holt bei der Fecht-WM in Hongkong Gold im Einzel der Männer. Im Final besiegt er den Italiener Davide Di Veroli 12:11.
Publiziert: 14:56 Uhr
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Aktualisiert: vor 52 Minuten
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Lucas Malcotti holt im Degenfechten WM-Gold. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Lucas Malcotti gewinnt an der Fecht-WM in Hongkong Einzel-Gold
  • Erster Schweizer Männer-Weltmeister im Einzel in der Fechtgeschichte
  • Finalsieg 12:11 gegen Italiens Davide Di Veroli nach Rückstand
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Schweizer Sensation an der Fecht-WM in Hongkong. Lucas Malcotti (31) holt im Einzel im Degenfechten die Goldmedaille und krönt sich damit zum Weltmeister. Der Walliser setzt sich im Final gegen Davide Di Veroli (24) aus Italien 12:11 durch.

Malcotti schafft damit Historisches. Zuvor war noch keinem Schweizer der Gold-Triumph in einem Einzelwettbewerb gelungen. Bei den Frauen sicherte sich Anja Straub 1989 an der WM in Denver (USA) Einzel-Gold. Nun holt Malcotti den zweiten Einzelweltmeistertitel in der Geschichte des Schweizer Fechtsports – und den ersten im Einzel der Männer.

«Es ist unglaublich», sagt Malcotti nach dem Triumph ins Mikrofon des Internationalen Fechtverbands. Gegen den Vizeweltmeister von 2023 beweist der 31-Jährige nach zweimaligem Rückstand mentale Stärke. Nach dem ersten Drittel liegt Malcotti 1:3 und nach dem zweiten 4:6 zurück. Erst rund eineinhalb Minuten vor Ende der letzten drei Minuten geht er erstmals in Führung und gibt diese am Ende nicht mehr aus der Hand. Damit sind der Gold-Coup und der grösste Erfolg seiner Karriere nach WM-Gold im Team 2018 für den Walliser perfekt.

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