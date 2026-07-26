Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lucas Malcotti gewinnt an der Fecht-WM in Hongkong Einzel-Gold

Erster Schweizer Männer-Weltmeister im Einzel in der Fechtgeschichte

Finalsieg 12:11 gegen Italiens Davide Di Veroli nach Rückstand

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Schweizer Sensation an der Fecht-WM in Hongkong. Lucas Malcotti (31) holt im Einzel im Degenfechten die Goldmedaille und krönt sich damit zum Weltmeister. Der Walliser setzt sich im Final gegen Davide Di Veroli (24) aus Italien 12:11 durch.

Malcotti schafft damit Historisches. Zuvor war noch keinem Schweizer der Gold-Triumph in einem Einzelwettbewerb gelungen. Bei den Frauen sicherte sich Anja Straub 1989 an der WM in Denver (USA) Einzel-Gold. Nun holt Malcotti den zweiten Einzelweltmeistertitel in der Geschichte des Schweizer Fechtsports – und den ersten im Einzel der Männer.

«Es ist unglaublich», sagt Malcotti nach dem Triumph ins Mikrofon des Internationalen Fechtverbands. Gegen den Vizeweltmeister von 2023 beweist der 31-Jährige nach zweimaligem Rückstand mentale Stärke. Nach dem ersten Drittel liegt Malcotti 1:3 und nach dem zweiten 4:6 zurück. Erst rund eineinhalb Minuten vor Ende der letzten drei Minuten geht er erstmals in Führung und gibt diese am Ende nicht mehr aus der Hand. Damit sind der Gold-Coup und der grösste Erfolg seiner Karriere nach WM-Gold im Team 2018 für den Walliser perfekt.