Die Schweizer Degenfechter holen in Fujairah den zweiten Team-Weltcupsieg in Serie.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Schweizer Degenfecht-Nationalteam gewinnt in Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten den Weltcup-Teamwettbewerb. Die Schweizer setzen sich mit der Mannschaft zum zweiten Mal innerhalb eines guten Monats durch.

Alexis Bayard, Ian Hauri, Lucas Malcotti und Jonathan Fuhrimann besiegen der Reihe nach Singapur (45:39), Tschechien (34:33 n.V.), Ägypten (45:33), die Ukraine (40:32) und Italien. Im Final gegen die Italiener feiern die Schweizer mit 45:24 den klarsten Sieg.

Schon im Dezember in Vancouver feierten die Schweizer mit dem Team einen Sieg. In Fujairah schafft es ausserdem am Samstag Alexis Bayard als Dritter aufs Einzel-Podest.

Top-Bilanz des neuen Nati-Trainers

Seit Januar 2025 ist der Franzose Daniel Jerent als Nationaltrainer für die Degenfechter verantwortlich: Seine Bilanz ist spektakulär. In fünf Weltcupturnieren schaffen es die Schweizer als Team viermal aufs Podest. Zuletzt gabs zwei Siege – wobei die als Nummer vier gesetzten Schweizer in Fujairah davon profitieren, dass die höher eingestuften Japaner (1), Ungarn (2) und Franzosen (3) alle schon in den Achtel- oder Viertelfinals ausscheiden.

«Die Stimmung im Team ist im Moment sehr gut», so Jerent, «besonders stolz bin ich darauf, dass wir den Weltcupsieg von Vancouver gleich mit einem weiteren Erfolg bestätigen konnten.»

Die Schweizer Frauen scheitern in Fujairah in den Achtelfinals und belegen den 14. Platz.