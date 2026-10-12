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Darts: Suljovic sorgt mit sexistischem Spruch für Buhrufe
«Frauen beschweren sich»
Suljovic sorgt mit sexistischem Spruch für Buhrufe
Mensur Suljovic sorgt nach seinem Sieg gegen Ross Smith mit einem sexistischen Spruch für einen Eklat.
Publiziert: vor 17 Minuten
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