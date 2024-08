Auftakt zum America's Cup Alinghi Red Bull mit Horrorstart gegen schwächstes Team

Beim Comeback von Alinghi Red Bull am prestigeträchtigen America's Cup ist es das erste Rennen, das wirklich zählt. Doch die Genfer ziehen am Starttag vor Barcelona eine empfindliche Niederlage ein. Jetzt ist sogar das Minimalziel in Gefahr.