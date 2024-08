1/6 Das fliegende Segelmonster von Alinghi Red Bull: Ab dieser Woche gehts um die Qualifikation für den America's Cup.

Nele Bachmann Praktikantin Sport

Die Vorregatta für den America's Cup in Barcelona lief für das Schweizer Team Alinghi Red Bull Racing eher mässig. Am Ende der vier Renntage konnten sie nur einmal gewinnen und landen so auf dem vorletzten Platz.

Doch zählen tut das alles nichts. Erst diese Woche geht der America's Cup mit der Qualifikation im Louis Vuitton Cup richtig los. Noch hat die Crew der Schweizer die Möglichkeit, an ihrer neuen Super-Yacht letzte Änderungen und Anpassungen vorzunehmen.

Mischt Alinghi beim Comeback auf der grossen Bühne doch wieder wie in der ersten Ära voll mit um den Sieg? Die Segel-Schweiz ist gespannt, ob die Genfer noch einen Gang hochschalten können, und zelebriert dieses Rennen auch hierzulande, das zum ersten Mal seit 2010 wieder in Europa ausgetragen wird.

Alinghi hilft mit

Um das Spektakel zu verfolgen, veranstalten viele Schweizer Segelklubs ein Public Viewing. Im Thurgau hat sich die Seglervereinigung Bottighofen (SVB) zum Beispiel sogar in einer Werft eingerichtet. Das Public Viewing findet in der XM-Werft in Bottighofen TG statt, erstmals geöffnet ist die Veranstaltung am Samstag (31.8.) ab 13.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Ganze geschieht in Zusammenarbeit mit Alinghi Red Bull selber, die Organisation stellt die Infrastruktur wie Stühle und Tische zur Verfügung.

In der ganzen Schweiz gibt es neun Standorte bei Segelklubs, an denen die Fans die Rennen jeweils verfolgen können:

