Arnaud Psarofaghis (35) ist auf einen Schlag in die Champions League der Segler katapultiert worden. Der Genfer ist Skipper von Alinghi Red Bull Racing. Also der Mann, der auf dem Boot das Sagen hat, die wichtigste Figur an Bord unter der achtköpfigen Crew.

Psarofaghis ist auch der Mann, der trotz der ernüchternden Ergebnisse in den letzten Tagen noch immer sagt: «Wir gewinnen den Cup. Natürlich gibt es noch Details zu verbessern. Aber wir machen alles dafür, ihn in die Schweiz zurückzubringen!» Im America’s Cup sind eben nicht nur die Budgets (über 100 Mio. Franken) und die Geschwindigkeiten (rund 100 km/h) enorm, auch die Träume.