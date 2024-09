Bei der Rückkehr zum America's Cup schafft es Alinghi Red Bull Racing in den Halbfinal der Quali-Regatta. Doch die Blick-Analyse der Round Robin zeigt: Hier dürfte Endstation sein, der ganz grosse Triumph ist dieses Jahr noch nicht möglich.

1/5 Das Highlight der Round Robin: Alinghi Red Bull Racing (l.) besiegt das Boot von American Magic.

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Der Traum von Alinghi Red Bull Racing lebt noch ein bisschen weiter. Aber auch wenn die Schweizer nun am Montag die Round Robin in den Top-4 abschliessen und sich damit in der Quali-Regatta Louis Vuitton Cup für den Halbfinal qualifiziert haben – ein Triumph im diesjährigen America’s Cup ist weit weg. Denn dafür müsste Alinghi Red Bull nun den Halbfinal, dann den Quali-Final und schliesslich die finale America’s-Cup-Regatta gegen Titelverteidiger Neuseeland siegreich überstehen.