1/4 Alinghi Red Bull kassiert am zweitletzten Tag der Round Robin eine deutliche Niederlage.

Alinghi Red Bull verpasst es im Louis Vuitton Cup einen dritten Sieg in Folge einzufahren. Das Schweizer Syndikat bleibt am Samstag, dem vorletzten Tag der zweiten Round Robin, gegen die Briten chancenlos.

Nach dem überlegenen Sieg am Donnerstag gegen die favorisierte Yacht von American Magic kann Alinghi Red Bull den Sack im Kampf um das Halbfinal-Ticket nicht zumachen. Die Schweizer Crew um Skipper Arnaud Psarofaghis steht gegen Ineos Britannia von Beginn an auf verlorenem Posten. Die Ziellinie überquert «Boat One» vor der Küste Barcelonas mit 53 Sekunden Rückstand.

Damit weist Alinghi Red Bull in der Vorausscheidung zum America's Cup als Vierter unter fünf Herausforderern weiterhin einen Punkt mehr aus als das französische Orient Express Racing Team, was für den Vorstoss in die Halbfinals reichen würde.

Am Samstag steht für das Schweizer Boot noch das Duell gegen den ausser Konkurrenz segelnden Titelverteidiger Team New Zealand an. Am Sonntag wird Alinghi Red Bull zum Abschluss gegen die in Führung liegenden Italiener von Luna Rossa antreten, während die Franzosen noch auf die Briten treffen.