Die Segler von Alinghi holen im sechsten Rennen am Louis Vouitton Cup in Barcelona den ersten Sieg.

Alinghi holt den ersten Sieg am Louis Vuitton Cup. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Alinghi Red Bull Racing ist zurück im Geschäft. Das Schweizer Syndikat gewinnt das Keller-Duell gegen Orient Express Racing Team und holt gegen die Franzosen den ersten Punkt.

Somit revanchiert sich das Team von Ernesto Bertarelli für die Niederlage in der ersten Round Robin. Im zweiten Rundlaufverfahren, das am Dienstag gestartet wurde, treten nochmals alle Teams gegeneinander an. Sofern sich an den Stärkeverhältnissen nichts ändert, dürften Alinghi Red Bull Racing und Orient Express Racing Team am Schluss mit je einem Sieg dastehen. Ein Extra-Duell wird dann entscheiden, wer als Viertklassierter der fünf Herausforderer in die Halbfinals des Louis Vuitton Cups einziehen darf.

Die Schweizer erwischen am Dienstagnachmittag den besseren Start, obwohl sie wieder kurz von den Foils fallen. Danach kommen sie mit den schwierigen Bedingungen mit recht hohem Wellengang und wechselnden Winden besser zurecht als die Franzosen, die bei einer Wende die «Flugphase» beenden müssen und vor Barcelona im Meer dümpeln.