Das alte Sprichwort gilt darum immer noch: «There is no second» – wie schon 1851 die englische Königin erfahren musste, als die Amerikaner mit der Jacht «America» die Regatta rund um die Isle of Wight für sich entschieden und den Pokal mit nach New York nahmen. Wo er dann 132 Jahre lang blieb. Jürg Kaufmann, Barcelona

Im America’Cup gilt das Motto: «There is no second» – es zählt nur der Sieg. Bis am 7. Oktober treten die fünf Herausforderer im direkten Duell gegeneinander an. Die Boote sind 75 Fuss lang und gleiten auf Foils mit rund 100 km/h übers Wasser. Sie schwimmen nicht, sie fliegen!

Herr Bertarelli, Sie sind nach 14 Jahren Pause wieder am America's Cup dabei. Was hat Sie motiviert, mit Alinghi wieder an den Start zu gehen?

Ernesto Bertarelli: Einige Elemente – zuallererst die Boote! Als ich die ersten Entwürfe des AC75 sah, war ich ziemlich skeptisch. Aber sobald sie 2020 bei ihrer ersten Segelsession auf ihren Foils auftauchten, war ich begeistert. Die Technologie, die in dieser neuen Bootsklasse steckt, ist absolut revolutionär. Und die Entwicklung, die wir in nur zwei Zyklen des America’s Cup gesehen haben, ist unglaublich.

Dann war da die Gelegenheit, mit einem prestigeträchtigen Partner wie Red Bull einen Neuanfang zu machen. Der verstorbene und grossartige Dietrich Mateschitz (Ex-Boss von Red Bull, d.Red.) und ich haben eine fantastische Beziehung aufgebaut, die auf einer gemeinsamen Vision von Exzellenz im Sport basiert. Die Expertise von Alinghi im America’s Cup in Partnerschaft mit den Technischen- und Kommunikationsteams von Red Bull zu kombinieren, schuf eine synergistische Gelegenheit, die ich nicht verpassen wollte.

Schliesslich, seit Alinghis erstem Sieg 2003 in Auckland und dank unserer und anderer kontinuierlichen Unterstützung des Segelsports in der Schweiz, sei es durch die Anstellung junger Talente, die auf Alinghis D-35, GC-32 oder TF-35 segeln, oder durch die jahrelange Unterstützung von Swiss Sailing, befinden wir uns mitten in einer echten «Alinghi-Generation». Die Kinder, die vor 20 Jahren nachts aufwachten, während wir in Neuseeland segelten, sind jetzt an Bord von BoatOne.

2003 waren Sie noch mit dabei auf dem siegreichen Boot. Was ist ihre Rolle diesmal in der Kampagne?

Als Präsident des Vorstands von Alinghi Red Bull Racing besteht meine Hauptaufgabe darin, den Menschen um mich herum zuzuhören und ihnen zu vertrauen, die in ihren jeweiligen Bereichen viel erfahrener sind als ich. Aber dank meiner Erfahrung in Management und Führung sowie den Lektionen, die ich nach zwei erfolgreichen Kampagnen im America’s Cup und der Niederlage 2010 gelernt habe, kann ich dem Team fundierte Ratschläge geben. Ich möchte alle unsere Teammitglieder dazu befähigen, die beste Version ihrer selbst zu werden. Ebenso bin ich da, um schwierige Entscheidungen zu treffen, wenn es ein Problem zu lösen gibt.

Warum engagieren Sie sich dermassen für den Segelsport?

Ich segle, seit ich sehr jung war. Als wir in Italien Urlaub machten, war mein erster Geschmack von Freiheit nicht eine Vespa wie bei den meisten jungen Männern und Frauen, sondern ein Segelboot. Es gab mir ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit und Verantwortung gegenüber dem Meer. Und es lehrte mich, dass der direkte Weg nicht immer der schnellste ist, um sein Ziel zu erreichen... Segeln ist nicht nur ein grossartiger Sport, sondern auch eine Schule fürs Leben. Im Bereich des Wettkampfsegelns hat man all das, was ich gerade erwähnt habe, aber kombiniert mit der Kameradschaft eines gemeinsamen Weges mit seinen Teamkollegen. Darüber hinaus ist es wirklich einer der wenigen ultra-hochtechnologischen Teamsportarten, was für mich besonders faszinierend ist. Und natürlich kann das Erlebnis, den America’s Cup über den Kopf zu heben, ziemlich süchtig machen!

Was ist ihr Motto?

Egal, welche Herausforderung oder Gelegenheit man angeht oder was man aufbauen möchte, nachhaltiger Erfolg wird nur erreicht, wenn er auf bestimmten Werten basiert. Und diese Werte müssen eine echte Bedeutung haben. In meinem Fall sind es Werte, die mir über Generationen hinweg vermittelt wurden und die ich weitergeben will. Sie bleiben zentral dafür, wie mein Unternehmen B-Flexion investiert und wie Alinghi Red Bull Racing agiert. Im Kern stehen Integrität, Durchhaltevermögen, Leistung, Verantwortungsbewusstsein und die «Kultur des Möglichen», die ich immer gefördert habe.