Das Team Alinghi Red Bull kommt vor Barcelona weiter nicht auf Touren

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Einen Tag nach dem enttäuschend verlaufenen Auftakt in die Ausscheidung mit der deutlichen Niederlage gegen die Franzosen auf dem Boot Orient Express Racing kam die Mannschaft des Schweizer Skippers Arnaud Psarofaghis erneut nicht wie erhofft auf Touren.

Nach missglücktem Start wuchs der Rückstand auf die Amerikaner stetig an; den ersten Abschnitt passierte das Team Alinghi Red Bull rund eine Minute hinter seinem Gegner. Dann kam es noch schlimmer. Die Schweizer Jacht sank bei schwachem Wind von den Foils, die das Schweben über die Wellen möglich machen, ins Wasser, war mit entsprechend geringer Geschwindigkeit unterwegs und kam zwischenzeitlich sogar zum Stillstand. Das Ziel erreichten die Schweizer mit 2 Minuten und 58 Sekunden Rückstand.

In der Vorausscheidung mit zwei Round Robins des Louis Vuitton Cups segelt vorerst jeder zweimal gegen jeden. Von den fünf Herausforderern erreichen vier die Halbfinals. Am Samstag duelliert sich das Schweizer Boot mit dem britischen Kontrahenten Ineos Britannia und hätte auch gegen das Team New Zealand antreten sollen.

Nach dem Unfall, bei dem am Donnerstag ihre Jacht beim Herausheben aus dem Wasser beschädigt wurde, müssen die Neuseeländer aber vorläufig auf Einsätze in der Vorausscheidung verzichten. Als Titelhalter müssen sie sich ohnehin nicht für die finalen Wettkämpfe um den America's Cup qualifizieren.