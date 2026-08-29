Darts-Legende legt Alkohol-Geständnis ab

Darts-Legende Phil Taylor (66) gesteht: Während seiner Karriere trank er jeden Abend Wodka. Mittlerweile setzt der 16-fache Weltmeister aber auf einen gesunden Lebensstil – inklusive gewöhnungsbedürftigem Trank.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Phil Taylor enthüllt jahrelangen täglichen Alkoholkonsum während Darts-Karriere

Heute lebt er alkoholfrei, trainiert täglich und isst gesund

Leidenschaft für Darts hat der Engländer nie verloren

Cédric Heeb Redaktor Sport

Phil Taylor hat eine überraschende Offenbarung gemacht: Der 16-fache Darts-Weltmeister, der zudem jahrelang die Weltrangliste dominiert hatte, hat in seiner aktiven Karriere jeden Abend Alkohol konsumiert. «Ich habe jeden Abend Wodka getrunken», gestand der 66-Jährige im Format «The Smith Brothers Not a Podcast». Doch mit diesem Lebensstil hat er längst abgeschlossen.

Heute setzt Taylor auf Gesundheit und Disziplin. «Ich trinke jetzt gar keinen Alkohol mehr», sagte er. Stattdessen beginnt sein Tag mit einer Flasche Wasser, angereichert mit Elektrolyten. Danach geht es ins Heimstudio: «Ich rudere tausend Meter auf dem Rudergerät und gehe anschliessend fünftausend Schritte auf dem Laufband.»

Salate und Proteine statt Alkohol

Auch in der Ernährung hat der Brite radikal umgedacht. «Früher habe ich nie Salate gegessen. Ich war jemand, der Salate immer gemieden hat», erklärte er. Nun stehen regelmässig Salate mit Huhn und 30 bis 50 Gramm Eiweiss auf seinem Speiseplan. Alkohol ist zwar nicht komplett tabu, doch Taylor greift nur noch zu alkoholfreiem Bier: «Wenn ich heute Abend etwas trinken wollte, würde ich mir eine Flasche Budweiser mit null Prozent Alkohol nehmen. Das hat nur 46 Kalorien.»

Zusätzlich schwört er auf ein ungewöhnliches Getränk: «Ich trinke eine Tasse von so einer Pilz-Getränkemischung. Das soll das beste Antioxidans der Welt sein», so der Dart-Star. Mit einem Augenzwinkern gibt er zu, dass er bisher keine Wirkung bemerkt habe, aber dranbleiben wolle.

Eines hat sich indes nicht geändert: seine Leidenschaft für Darts. «Ich habe wieder mit dem Training begonnen. Im Moment trainiere ich nur eine Stunde pro Tag, später vielleicht anderthalb. Es macht Spass.»